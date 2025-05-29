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Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

29.05.2025 10:38:00
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Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştireceği ikinci etap personel ve işçi alımıyla ilgili tarih bilgisi, başvuru yapmayı bekleyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

2025 yılı içinde Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağı açıklanmıştı. İlk etapta 15 bin 342 personelin ataması ve 3 bin 658 işçi alımı için kura işlemleri tamamlandı. Sürecin ardından gözler, henüz alımı yapılmayan 18 bin personel ve işçi için başvuru ve ilan tarihlerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?


SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin 342 personelin yerleştirme süreci, KPSS 2025/4 sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlandı. Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs’ta yapıldı ve ilgili kadrolar belirlendi.

İlk etap sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, ikinci personel ve işçi alımına çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalan 18 bin personel için alım sürecinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR 

Sağlık Bakanlığı, ikinci etap personel alımı kapsamında ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye iletecek. Branş dağılımı, kontenjan sayıları, başvuru şartları ve tüm detaylar KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.

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