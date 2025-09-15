İmam hatibe çevrilen İsmail Tarman Ortaokulu velilerinden bakanlığa çağrı: 'Mahkeme kararları uygulansın'

Beşiktaş ilçesindeki İsmail Tarman Ortaokulu 9 yıl önce imam hatip ortaokuluna dönüştürüldü. Veliler ve Konaklı Mahallesi sakinleri kararı mahkemeye taşıdı. Mahkemeler imam hatibe dönüştürme işlemini 4 kez iptal etti ancak buna rağmen mahkeme kararlarına uyulmadı.

Yargı kararlarının uygulanmasını isteyen eğitimciler ve veliler, okul önünde basın açıklaması yaptı.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN POLİTİKALARI KABUL ETMİYORUZ"

Avukat Arzu Becerir, Türkiye’nin çağdaş, laik, dünya ile yarışır nitelikte eğitim olanakları konusunda uzak bir mesafede olduğunu belirterek, “Ülkemizde tartışılan konulardan en önemlilerinden birisi de artık diploma konusu. Ne yazık ki eğitimin niteliğinden çok bir kağıt parçasına indirgenmeye çalışılan diploma ve sahtecilik konusuyla uğraşıyoruz. Gerçek diploması olanların eğitimlerinin, emeklerinin yok edilmeye çalıştığı ama bunları hak etmeyenlerin sahte belgelerle diploma sahibi yapılıp eğitimin içinin boşaltılmaya çalışıldığı yaklaşımla karşı karşıyayız. Bizler eğitim konusunda toplumun beklentilerini karşılamayan, tam tersine herkesin daha iyi olacak ve düzelecek gelecekle yarışacak şekilde olacak dedikleri eğitim beklentisinden uzaklaştırmaya yönelik bu politikaları kabul etmiyoruz. Kabul edilmesi de mümkün değil.” dedi.

"BAKANLIK ANAYASAYA AYKIRI DAVRANIYOR"

9 yıldır, İsmail Tarman Ortaokulu’nun öğretime açılması için mücadele ettiklerini söyleyen veliler, ”Mahkemelerce, İsmail Tarman Ortaokulu’nun eskiden olduğu gibi normal ortaokul olarak devamına karar verilmiştir. (İsmail Tarman Ortaokulu’nun kapatılma işlemi bilindiği gibi 2 mahkeme kararı, 2 Bölge İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.) Millî Eğitim Bakanlığı’nda Anayasa’ya aykırı davranılmaktadır. Mahkeme Kararları uygulanmamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenciler arasında ayrımcılık yapmaktadır. İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu’nda sınıflar 18 öğrenci mevcutlu olup, son sınıflarda şubeler birleştirilmekte iken normal ortaokullarda sınıf mevcutları 42’ye çıkmıştır. Velilere İsmail Tarman Ortaokulu yerine işaret edilen Nimetullah Mahruki Ortaokulu, Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’nun bahçesindeki bir binaya sıkıştırılmıştır. Bu binada aynı alan içinde iki okul birden eğitim görmek zorunda bırakılmıştır.” dedi.

"İSMAİL TARMAN ORTAOKULU'NUN HİÇBİR ZAMAN BOŞ DERSLİĞİ OLMAMIŞTIR"

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın, hukuk kurallarının değil keyfiliğin hâkim olmasına yol açtığını söyleyerek şöyle devam etti:

“05.09.2018 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürü Nazif Yılmaz imzalı, Bakan Yardımcısı İ.E. onaylı bir idari karar alınmıştır. Bu, yasalara aykırı, usulsüz bir karardır. Bu yazıda bile İsmail Tarman Ortaokulu'nun kapatılması emri yoktur. Bu yazıda '...İsmail Tarman Ortaokulu’nun kullanılmayan dersliklerinde imam hatip ortaokulu açılması, okulun Beşiktaş İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu olarak adlandırılması...' yazmaktadır. Mahkeme kararlarının uygulanmaması ile yaratılan keyfilik, idare kararının da yine idare tarafından uygulanmamasına sirayet etmiştir. Bu idari karar, gerçekleri yansıtmayan bir karardır. İsmail Tarman Ortaokulu’nun hiçbir zaman boş dersliği olmamıştır. Ancak bu karar bile uygulanmamakta, İsmail Tarman Ortaokulu açılmamaktadır.”

"KİMSE BİZLERDEN YAŞAMIMIZIN İRADESİNİ SORGUSUZ SUALSİZ BIRAKMAMIZI BEKLEMESİN"

Mahkeme kararının bir an önce uygulanmasını isteyen veliler, “Bizler kamu görevlilerine temel ilkeler çerçevesinde daha iyi, daha çağdaş, dünyayla yarışacak seviyede eğitim verilmesi ve eğitimin devam ettirilmesi görevini verdik. Kimse bizlerden yaşamımızın iradesini, sorgusuz sualsiz bir yönetime bırakmamızı beklemesin. Bu yüzden tüm işlemlerin takipçisiyiz ve mahkeme kararlarının uygulandığı güne kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.” şeklinde konuştu.