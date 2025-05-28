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İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

28.05.2025 15:19:00
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Haber Merkezi
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İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

İOKBS uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8'inci sınıfla beraber hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yapılıyor. Peki, İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Bursluluk sınavı sonuçlarına dair heyecan sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. Peki, İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?


İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İOKBS sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri ise, öğrenci veya velisinin talebi doğrultusunda okul müdürlüklerince mühür ve imza karşılığında teslim edilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

İOKBS İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlar.

İlgili Konular: #MEB #Bursluluk sınavı #İOKBS

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