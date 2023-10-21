Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:20

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. GİB gelir uzman yardımcısı başvurularının nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, GİB gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman başlayacak? GİB gelir uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır? GİB 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı şartları neler?

GİB SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce www.gib.gov.tr'den ilan edilecek.

GİB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?