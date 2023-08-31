İşsiz öğretmen ordusu!

Son beş yılda KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’na 2.3 milyon öğretmen başvuruda bulunurken 177 bininin ataması yapıldı. 2023’te 572 bin kişiyle son yılların rekoru kırıldı.

Figen Atalay
Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:00
İşsiz öğretmen ordusu!
Abone Ol google-news

Bu yıl KPSS eğitim bilimleri sınavına yapılan 572 bin 19 öğretmen başvurusu ile son yılların rekoru kırıldı. Son beş yılda 177 bin öğretmenin ataması yapıldı. Aynı süreçte KPSS eğitim bilimleri sınavına 2 milyon 298 bin 48 öğretmen başvuru yaptı. Halen atama bekleyen 572 bin öğretmen adayı bulunuyor. Her yıl 100-110 bin arası genç, öğretmen olmak istiyor. 

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, öğretmen adaylarının son beş yıldır girdikleri sınavlar üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarını şöyle anlattı:

“2023’te eğitim bilimleri sınavına 572 bin 19 öğretmen başvurusu ile son yılların rekoru kırıldı. Son beş yılda öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) giren aday sayısı bakımından listenin ilk üç sırasını; din kültürü ve ahlak bilgisi, İHL meslek dersleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri oluşturuyor. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı bakımından imam hatip liseleri diğer lise türlerine göre daha avantajlı durumda. Örneğin; İHL’de bir öğretmene 10.03 öğrenci düşerken Anadolu liselerinde bir öğretmene 16.46 öğrenci düşüyor.”

200 BİN ÖĞRENCİ 

75 devlet, 7 özel eğitim fakültesinde yaklaşık 200 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatan Dinçer, “Her yıl 100 ile 110 bin arasında mezun, öğretmen olmak için MEB’in kapısına dayanıyor. Mevcut öğretmen yetiştirme politikası yeniden ele alınıp düzenlenmezse önümüzdeki birkaç yıl içinde sayının 1 milyonu bulması kaçınılmaz olacaktır” dedi.


Player Alanı
Alaattin Dinçer kpss öğretmen

İlgili Haberler

Taksim'de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın eylemine polis müdahalesi: Ters kelepçe ile gözaltına alındılar!

Taksim'de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın eylemine polis müdahalesi: Ters kelepçe ile gözaltına alındılar!
HÜDA PAR, öğretmen evinden sonra devlet okulunda kongre yaptı

HÜDA PAR, öğretmen evinden sonra devlet okulunda kongre yaptı
Öğretmene ‘özel’ sömürü: Yıllardır düşük ücretlerle, güvencesiz olarak çalıştırılan eğitimciler isyanda

Öğretmene ‘özel’ sömürü: Yıllardır düşük ücretlerle, güvencesiz olarak çalıştırılan eğitimciler isyanda

En Çok Okunan Haberler