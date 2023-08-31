İşsiz öğretmen ordusu!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.08.2023 - 03:00

Bu yıl KPSS eğitim bilimleri sınavına yapılan 572 bin 19 öğretmen başvurusu ile son yılların rekoru kırıldı. Son beş yılda 177 bin öğretmenin ataması yapıldı. Aynı süreçte KPSS eğitim bilimleri sınavına 2 milyon 298 bin 48 öğretmen başvuru yaptı. Halen atama bekleyen 572 bin öğretmen adayı bulunuyor. Her yıl 100-110 bin arası genç, öğretmen olmak istiyor.

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, öğretmen adaylarının son beş yıldır girdikleri sınavlar üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarını şöyle anlattı:

“2023’te eğitim bilimleri sınavına 572 bin 19 öğretmen başvurusu ile son yılların rekoru kırıldı. Son beş yılda öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) giren aday sayısı bakımından listenin ilk üç sırasını; din kültürü ve ahlak bilgisi, İHL meslek dersleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri oluşturuyor. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı bakımından imam hatip liseleri diğer lise türlerine göre daha avantajlı durumda. Örneğin; İHL’de bir öğretmene 10.03 öğrenci düşerken Anadolu liselerinde bir öğretmene 16.46 öğrenci düşüyor.”

200 BİN ÖĞRENCİ

75 devlet, 7 özel eğitim fakültesinde yaklaşık 200 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatan Dinçer, “Her yıl 100 ile 110 bin arasında mezun, öğretmen olmak için MEB’in kapısına dayanıyor. Mevcut öğretmen yetiştirme politikası yeniden ele alınıp düzenlenmezse önümüzdeki birkaç yıl içinde sayının 1 milyonu bulması kaçınılmaz olacaktır” dedi.