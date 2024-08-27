İstanbul öğrenciye çok daha zor

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Yaşadıkları illerin dışında üniversite kazanan öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyurdu. Güncel KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı. İstanbul’da 32 KYK yurdu bulunuyor. KYK yurduna yerleşemeyen öğrencilerin tercih edebileceği seçeneklerden biri de özel yurtlara kayıt olmak ya da eve çıkmak. 1+1 ev kiraları en az 10 bin liradan başlıyor ancak bu evler de şehrin kırsal bölgelerinde bulunuyor. Fiyatlar merkezi konuma yaklaştıkça ortalama 20- 30 bin liraya yükseliyor. Bu fiyatlara depozito, emlakçı ücreti ve faturalar da eklendiğinde tutar birkaç katına çıkıyor.

ODA KİRALIYORLAR

Özel yurt fiyatları ise en az ev tutmak kadar cep yakıyor. Tek kişilik özel yurtlar faturalar dahil aylık 20-25 bin TL arasında değişirken, iki kişilik odaların fiyatı ise 15-18 bin TL’yi buluyor. Bazı yurtlarda ise bu fiyat odanın özelliklerine göre 40 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İlçe belediyelerinin bünyesinde bulunan yurtların fiyatları ise özel yurtlara göre daha düşük ancak kontenjanları yetersiz. Devlet üniversitelerinin yurtları da kontenjanların düşüklüğü nedeniyle yetersiz ve bakımsız. Özel yurda veya eve çıkamayan öğrenciler için bir diğer tercih ise oda tutmak. Diğerlerine göre daha az güvenilir olan bu seçenek daha düşük maliyetli. 1+1 evlerde bir odanın fiyatı konum ve evin durumuna göre 5 bin TL’den başlayarak 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

