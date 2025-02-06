İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
6 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi?
Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve veliler tarafından merak edildi. Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yoğun kar yağışı nedeniyle Adana Bolu, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Sivas, Yalova gibi illerde eğitime 1 gün ara verildi.
İstanbul için henüz bir açıklama gelmedi.
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