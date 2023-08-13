İşte Türkiye Yüzyılı: Doktorlardan sonra akademisyenler de gidiyor!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Doktorlardan sonra akademisyenler de yurtdışına gitmeye başladı. Akademik Dayanışma Platformu (ADAP) Üyesi ve Öğretim Görevlisi Zeynep Ardıç, akademisyenlerin geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Ardıç, “Yaşamsal faaliyetlerini bile karşılamakta zorlanıyorlar. Yapılan çalışmalara göre 12 bin civarında akademisyen yurtdışına gitti” diye konuştu.

“Bazı yeni araştırma görevlisi arkadaşlarımız ev kiralayamadığı için öğrenci yurdunda kalıyor” diyen Ardıç şunları söyledi: “Aldığımız maaşla bir ev bile tutmaktan aciziz. Yurtdışındaki akademik etkinliklere zaten hiç katılamıyoruz. Akademisyenlerin özlük haklarının ve maddi durumlarının geliştirilmesi için Twitter’dan bir kampanya başlatarak derdimizi anlatmaya çalıştık. Akademinin pek çok sorunu var. Liyakat, mobbing var ama şu son geldiğimiz noktada ekonomik sorunlar ciddi bir boyuta ulaştı.”

“Türkiye gerilemeye başlayan bir ülke olacak” diyen Ardıç, “Hastaneye gidip randevu alamadığınızda doktorların gittiğini çok çabuk anlıyorsunuz ama akademisyenlerin göçü geç fark edilecek. Türkiye’nin zaten eğitim alanında çok problemi var” dedi.

Bir ülkenin kalkınması için bilime ve akademiye gereken önemin verilmesine dikkat çeken Ardıç şöyle konuştu:

“ADAP olarak en düşük akademisyen maaşının yoksulluk sınırının iki katı olmasını istiyoruz. Seçim sürecinde eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başta olmak üzere biz çok fazla söz aldık akademisyen maaşlarının düzeltileceğine ilişkin. Maalesef bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.”