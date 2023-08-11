Akademisyen Fatih Yaşlı, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yorumladı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:17

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:34

Bahçeli’nin çağrısı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat’a ilettiği notla kamuoyuna açıklandı.

Fırat, CNN Türk’teki programında Özdemir'in mesajını şu sözlerle aktardı:

“Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkan’ımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrı iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: ‘Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına’"

"MHP'NİN MESAJI: MİLLİYETÇİLİĞİN ANA ÜSSÜ BİZİZ"

Konuya ilişkin yorumlarını aktaran Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı, "Bahçeli daha önce de İYİ Parti'ye 'yuvaya dönüş' çağrısı yapmıştı. İYİ Parti'yi kuran kadrolar MHP içerisinde Bahçeli'ye muhalefet eden kadrolardı. İYİ Parti ülkücülüğün içerisinden çıktı, kedisine Türk milliyetçisi dedi ve MHP'ye rakip olacağını düşündü. MHP'nin bu çağrısına baktığımız aman ise MHP şu mesajı veriyor: Milliyetçiliğin ana üssü burasıdır.İYİ Parti önceki 'dön' çağrısına uymayınca, başka bir proje önerilmiş. Bu proje yerel seçimlerde bir işbirliği olarak anlaşılıyor ama bu işbirliği Cumhur İttifakı'nı mı kapsıyor yoksa sadece milliyetçilerin yapacağı bir ittifaka mı gönderme yapıyor bu anlaşılmıyor" dedi.

"İYİ PARTİ'DEN ART ARDA YANITLAR GELDİ"

Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’dan geldi.

Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, “Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise isim vermeden yaptığı paylaşımda, "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili isimlerin yanıtlarını değerlendiren Yaşlı, "Partililerin söylediği elbette önemlidir ama bu tür partilerde her zaman son kararı lider ve ekibi verir. Akşener ve ekibi bunu değerlendirecektir. İYİ Parti henüz kendi ideolojisinin ve politik konumlanışının ne olacağına karar veremedi. Seçimlerde MHP'nin olanca yıpranmışlığına rağmen MHP'den daha fazla oy almayı başaramadı" dedi.

"SAĞIN GELENEĞİNDE DEVLET ÇAĞIRIYORSA GİTMEK VARDIR"

Yaşlı, "Sağın geleneğinde 'Devlet çağırıyorsa gitmek' vardır" dedi ve şöyle devam etti:

"İYİ Parti bir karar verecektir. Örneğin, 'Biz kendi ayaklarımız üzerinde duracağız' deniyorsa CHP ile yapılmayacak o ittifak MHP ile de yapılmayacaktır. Eğer siz onlarla yaptık olmadı diyerek diğerlerine yönelirseniz bütün iddialarının boşa düşmesi anlamına gelir. Öte Yandan Türkiye'de 28 Mayıs sonrası çok büyük bir sağ koalisyon ortaya çıktı. İYİ Parti eğer birkaç büyükşehir belediyesi kazanmayı uzun vadede faydalı görürse bu çağrıyı kabul edebilir. Ama eğer CHP'nin de karışıklığa gömüldüğü bu dönemde ana muhalefet partisi olmayı amaçlarlarsa bir üçüncü yol açabilirler. Bana ikincisi daha makul geliyor. İYİ Parti bu strateji ile zaman içerisinde kendini güçlendirebilir."

ERDOĞAN'IN 2 PLANI!

Genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman kaybetmeden yerel seçimlere odaklandığına vurgu yapan yaşlı sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

"28 Mayıs'tan hemen sonra Erdoğan'ın kafasında iki şey vardı. Birincisi Anayasa değişikliği. Aile maddesi ve türban üzerinden bir değişiklik yaparak türbanı Anayasal güvence altına almak. Bu maddeler meclise geldiğinde muhalefet CHP listelerinden meclise giren 35 milletvekilinin vereceği oylarla bir kez daha bölünecek. Muhalefet seçimden sonra ansızın dağıldı. Erdoğan şunu gördü, eğer muhalefet ittifak halinde yerel seçimlere gitmezse kaybedilen belediyeleri geri alabilir. AKP zaten muazzam bir seçim yenilgisi yaşamamış ve başkanlığı kaybetse de belediye meclislerinde çoğunluğu almıştı."