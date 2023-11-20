İYİ Partili Yüksel Türkoğlu'ndan eğitimde 'paralel yapılanma' iddiası: AKP seçmen yetiştiriyor

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe görüşmesinde bakanlıkta yeni bir yapılanma iddiasında bulundu. Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de kurucularından olduğu Cihannüma Derneği’nin bakanlıkta etkin olduğunu söyleyerek “Cihannüma’yla yürüdüğünüz yollarda, tıpkı çok öncesinde FETÖ’yle yürüdüğünüz yollar gibi, mahcup olmayasınız” dedi. Türkoğlu, konuyla ilgili ayrıntıları Cumhuriyet’e anlattı.

Türkoğlu, AKP’nin kamuyu kendisine uygun yapılanmalarla yönetmeyi tercih ettiğini vurgulayarak “AKP, iktidar olmadan önce ve sonra FETÖ’yle birlikte yol yürüdü. 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, bir röportajında ‘Kardeşim ne yapalım? 81 il Emniyet müdürünün 70 küsürü FETÖ’cü’ dedi. Kim atadı bunları; AKP. Bundan hiç ders almamış olacaklar ki neredeyse bütün kamu kurumlarında PDY yapılanmaları var” dedi.

Cihannüma’nın 2013’te kurulduğunu anımsatan Türkoğlu, “Kurulduğunda yavaş yavaş faaliyetlerini yürütürken Tekin’in göreve getirilmesiyle de MEB’te faaliyetlerini artırdı. Eğitimi artık Cihannüma yönetiyor. Cihannüma önemli atamalarda referans kaynağı oldu” iddiasında bulundu.

KİLİT İSİM ‘YELKENCİ’

Cihannüma’nın bakanlıkta yapılanmasında kilit ismin bakan yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci olduğunu öne süren Türkoğlu, “Cihannüma, ‘Milli Görüş’ tarzında bir yapılanma. Artık öğrenci üzerinde de çalışmalara başladılar. AKP’nin milli eğitim temel politikası, çağın ve Türk milletinin ihtiyacı olan insanı yetiştirmek değil, seçmen yetiştirmek amacına yöneliktir. AKP, kurumların hepsini işgalci bir anlayışla ele geçirmeye çalışıyor. MEB’te bütün eğitim çalışanları arasında yeni PDY, Cihannüma gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

‘MÜLAKATTA AMAÇ CİHANNÜMA’

“Bakan Tekin’in mülakattaki ısrarı da Cihannüma’nın önünü açmak” iddiasında bulunan Türkoğlu, “Tekin, geride geleceğini kaybetmiş, işini, statüsünü, ekonomik gücünü elinden aldığı binlerce mazlum bıraktı. Şimdi de çıkmış yeni bir vizyondan bahsediyor. Bu söylediklerim gerçeklik. 2014-2015’te mülakatla atamalarla birçok insanı kıydı. Geçmişi referans göstererek, Cihannüma üzerinden benzer bir tehdidin yaşandığını ve yaşanacağını gösteriyorum” ifadelerini kullandı.