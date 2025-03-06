İzmir Kent Konseyi’nden çağdaş ve lâik eğitime tam destek

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:40

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:40

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile buluşmada, ÇYDD İzmir Şubesi yönetiminin, kentin kırsal alanlarında yıllardır sürdürdüğü ve çocukların gelişimine katkı sağlayan “Köyde Şenlik Var” projesinin kazanımları ele alındı. Topaç, İzmir Kent Konseyi’nin meclisleri ve çalışma gruplarının da bu tür projelerde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür eko-kültürel projelerin çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkisi tartışılmaz. İzmir Kent Konseyi olarak, eğitime ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan her girişimde yer almaktan mutluluk duyacağız” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ BİLİMSEL VE EĞİTSEL GELİŞMELER IŞIĞINDA YETİŞMELİ”

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ziyaretinde ise Köy Enstitüleri modelinin eğitim sistemine kazandırdığı değerler ve günümüz eğitim anlayışı ile uyumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Köy Enstitüleri Kültür ve Ani Evi’nde gerçekleşen görüşmede, Topaç, köy enstitüleri mirasının yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, “Sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler yetiştirmek, eğitimin temel amaçlarından biri olmalı. Özgür düşünce ve bilim, lâik eğitim anlayışıyla sağlıklı şekillenir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, bilimsel ve eğitsel gelişmeler ışığında yetişmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, çocukların çağdaş ve nitelikli eğitime erişiminin artırılması adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çeken Topaç, İzmir Kent Konseyi’nin bu süreçte etkin rol üstleneceğini kaydetti. Topaç, “Nitelikli, çağdaş ve lâik eğitimin savunucusuyuz. Eğitime erişimin kolaylaştığı, eğitim içeriklerinin bilimsel ve ilerici anlayışla zenginleştiği bir yapıyı destekleyeceğiz” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eğitim vizyonunun ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çağdaş eğitime dönük hizmet ve uygulamalarının kendilerine rehberlik edeceğinin de altını çizen Topaç, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan projeleri kendimiz de üreteceğiz; üretilmiş faydalı projelerin hayata geçmesine katkıda sunacağız. Bunları hayata geçirme yolunda sosyal demokrat yerel yönetimlerin katkısının ve işbirliğinin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Hedefimiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza çok daha nitelikli ve güçlü bir gelecek sunmak olacak” diye konuştu.