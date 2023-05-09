Kamu işçisine toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? 2023 kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:40

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:40

Kamuda işçi zammı için toplu sözleşmesi zam oranları sorgulamaları yoğunlaştı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor. Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde son gelişmeler yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

KAMU İŞÇİSİNE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?



Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bugün imzalanması bekleniyor. Protokolün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanması bekleniyor.



2023 KAMU İŞÇİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?



İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.