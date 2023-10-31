Fed kasım ayı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne yönde?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:28

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:28

Piyasaların gözü Başkan Jerome Powel tarafından yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, PPK toplantısının ardından açıklanacak. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı heyecanla bekleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.

FED BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed faiz kararı toplantısı 31 Ekim - 1 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.



FED TOPLANTISI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 1 Kasım'da saat 21.00'de açıklanacak

