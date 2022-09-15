Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuruları başladı mı? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan 20 sorunun Yediiklim Yayınevinin deneme sınavında şıkları bile değiştirilmeden birebir çıkması nedeniyle iptal edilmişti. ÖSYM bazı sınavların da tarihini ertelemişti. 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın da tarihi değişimişti.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuru günü 15 Eylül 2022'dir. Geç başvurular 15 Eylül 2022 saat 10:00'da başlayıp saat 23:59'a kadar sürecek.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı normal başvuru ücreti 310,00 TL'dir. Ancak geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödenir. Böylece Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuru ücreti 465,00 TL olarak ödeniyor.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

