Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için yurttaşların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM açıklamasına göre sınav sonuçları yıl sonuna kadar ilan edilecek. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:55
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden neredeyse 1 ay geçmiş olmasına rağmen açıklanmayan sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren sorgulayabilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

 


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