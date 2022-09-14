Kayseri İl Müftülüğü’nde 'eğitim zirvesi': İmam hatip dernekleri de davet edildi

14 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Görev alanına “hafızlık” eğitimi eklenen ve temel politikaları arasına “gençleri İslam dışı inançlara ilgi duymaktan koruma”yı ekleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “küçük Diyanet” olarak nitelendirilirken seçmeli derslerin büyük çoğunluğunun dini içerikli olması da her yıl tartışılıyor. Eğitim öğretim yılı öncesi dini seçmeli dersler için çalışma yapan dinci kurum ve kuruluşların eğitime müdahalesi de gündemde yerini korurken 4-6 yaş Kuran kurslarını “okul öncesi” olarak nitelendiren Diyanet’in eğitimin içindeki ağırlığının artması eğitimcilerin eleştirilerine neden oluyor. Eğitimdeki “dini ağırlık” tartışmalara bir örnek ise Kayseri’de yaşandı.

MERKEZ KURACAKLAR

Kayseri İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde, 11 Ağustos’ta, Eğitime Destek Platformu tarafından “Eğitim Öğretim Müzakeresi” başlığıyla “eğitim zirvesi” düzenlendi. “Eğitimciler tarafından eğitim öğretim alanındaki projelerin sunumu yapıldı ve katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri duyurulan toplantıda, çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen temsilcisi ile daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanlığı’nı yürüten Hacı Ali Çakıcı da yer aldı. Kamu kurumlarının katılımcısı olduğu “eğitim zirvesi”ne Eğitim-İş ile Eğitim-Sen’in ise davet edilmediği öğrenildi. Toplantıda, ayrıca Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

"KATILMAZDIK"

Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, sendika olarak davet edilmediklerini belirterek “Edilseydik de katılmazdık. Tevhidi Tedrisat Kanunu’na aykırı bir girişim olduğunu düşünüyoruz” dedi. Eğitim ile ilgili süreci il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yürüttüğünü anımsatarak “Başka kurumlara devredilemez” ifadelerini kullanan Ünsal, toplantının içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını kaydederek, “Laik ve bilimsel eğitimden sapma olarak görüyoruz. İçeriği hakkında bilgi sahibi olursak içeriğiyle ilgili de eleştirilerimizi sunarız” diye konuştu.