Tarihi Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün yerleşkesini kapatma kararına eğitimciler tepki gösterdi
Sivas Yıldızeli’ndeki Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün bugüne dek okul olarak kullanılan yerleşkesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu için kapatma kararı alındı. Okulun yıkılacağı ve arsasının satılacağı iddia edilirken eğitimcilerin tepkisiyle kararın gözden geçirileceği belirtildi.
Cumhuriyetin eğitim atılımının önemli sacayağı Köy Enstitülerine ait binaların birçoğu her ne kadar kültürel varlık olarak koruma altına alınsa da atıl durumda. Çok azı okul olarak kullanılıyor. Bunlardan biri de Pamukpınar Köy Enstitüsü. 1940’da istimlak çalışmalarına başlanan ve 1942’de açılan Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün yerleşkesi, yatılı bölge ortaokulu olarak faaliyet gösteriyor. Ancak bir süredir yeni öğrenci kaydı alınmayan okulun kapatılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kapatılma kararı okula sözlü şekilde tebliğ edildi. Ancak idarecilerin, öğretmenlerin ve bölge halkının tepkisi üzerine kararın yeniden değerlendirilmeye alınacağı belirtildi.
KİTAPLAŞTIRILMIŞTI
Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün tarihine ilişkin çalışma yapan ve “Bozkırda bir eğitim pınarı” adıyla kitaplaştıran Sercan Ünsal, kapatılma kararına tepki gösterdi. Okulun yaklaşık 4 bin dönüm üzerine kurulduğunu ancak Demokrat Parti döneminden başlayarak parçalanması sonucu mevcut alanın iki bin dönüme kadar düştüğünü belirten Ünsal, Köy Enstitülerinin birçoğunun okul olarak kullanılmadığını, söz konusu okulun ise bölgenin alanındaki tek okul olduğunu vurguladı.
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