Kayyum yönetimi, öğrenci ve akademisyene yasakladığı etkinliği parayla alacak

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Alternatif tanıtıma katılan öğrencilerin kartları iptal edilirken alternatif mezuniyette tören alanında rektörlük tarafından yüksek sesli müzik açıldı. Bazı öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Üniversite bileşenlerinin organizasyonları yönetim tarafından hukuksuz olarak engellenirken kayyum yönetimin mezuniyet ve tanıtım etkinlikleri için ihaleye çıktığı öğrenildi.

3.7 MİLYON TL

Üniversite yönetimi tanıtım ve mezuniyet töreni için toplam 3.7 milyon TL’lik ihaleye çıktı. Mezuniyet töreni için yapılan 1 milyon 975 TL’lik ihale AVK Müteahhitlik İnşaat Organizasyon şirketine verildi. Yine üniversite yönetiminin düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus’ta 22 Temmuz’da başlatılan ve bir hafta süren “tanıtım günleri” etkinliği günlük 257 bin TL olmak üzere toplam 1.8 milyon TL’ye ihale edildi. Söz konusu ihale Milina Organizasyon adlı bir şirkete verildi.

