Kayyum yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi'nde garip atama: 1 dekan 3 koltuk!

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi bölümüne yapılan atama tepki topladı. İktisadi İdari Bölümler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Murat Önder’in, kendisini “ekonomi bölümü başkan vekili” olarak atadığını duyuruldu. Önder, aynı fakültede işletme bölümü başkan vekili görevini de yürütüyordu.

(Prof. Dr. Murat Önder)



Önder’in böylece üç koltuğa sahip olduğunu belirten Boğaziçi’li akademisyenler, “Bu atamayı idari yetkiyi kötüye kullanma ve kamu zararı oluşturma olarak görüyor ve kınıyoruz” dedi.

Akademisyenler, yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sadece 10 ay önce atanan bir kişi, İİBF’nin hem dekanlık görevini hem de fakültedeki üç bölümden ikisinin başkanlığını üzerine almıştır. Bu atama, akademik prensiplere, demokratik yönetişim ilkelerine ve temel etik değerlere aykırıdır.”

‘SAVUNMAYA DEVAM’

Önceki Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un, rektör Naci İnci ve yönetimi tarafından geçen 22 Ağustos’ta görevden alındığını anımsatan akademisyenler, “Boğaziçi Üniversitesi’ni korumaya ve üniversitemizin akademik, hukuki haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Sen 6 No.lu Şube Başkanı Beyzade Sayın ise atamaya ilişkin, “Bu atamalar, Türkiye’nin güzide üniversitelerinden birinin çökertilmeye çalışıldığı anlamına geliyor. Boğaziçi’nde kişiye özel açılan kadrolarla niteliksiz bir kadrolaşma dayatılıyor” ifadesini kullandı.