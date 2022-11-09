Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Tolga Sütlü için asılan afişler söküldü
İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerdeki haberler gerekçe gösterilerek moleküler biyoloji ve genetik bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Sütlü’nün yenilenmeyen kadrosunun iadesi için asılan afişler toplatıldı.
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü akademisyenlerinin odalarını gezen görevliler kapılarda asılı olan öğretim üyesi Tolga Sütlü’nün görevine iade edilmesini talep eden afiş ve posterleri topladığı belirtildi.
Hafta sonu da benzer şekilde akademisyenler okulda değilken eğitim fakültesi binasının koridorlarındaki afişler ve yine moleküler biyoloji ve genetik bölümündeki akademisyen ofislerinin kapısındaki afiş ve posterlerin söküldüğü ifade edildi.
Cumhuriyet’e konuşan Tolga Sütlü, pazar günü özel güvenlik görevlilerinin binalarda dolaştığını ve kendisiyle ilgili afişlerin toplatıldığını söyledi. Sütlü, “Neden böyle birşey yaptıklarını soran öğrencilere, ‘Tolga Sütlü suçludur’ ve ‘Böyle emir aldık’ tarzı yanıtlar vermişler. Hatta ‘Niye hafta içi herkes buradayken gelmiyorsunuz da pazar günü bunu yapıyorsunuz?’ diye eleştiren öğrencilere, ‘Ne yapacaksınız, hafta içi kalabalık toplayıp bizi mi döveceksiniz?’ gibi kışkırtıcı cevaplarla söz dalaşına girerek olay çıkarmaya çalışmışlar” diye konuştu. Sütlü, posterlerin kaldırılmasının ardından yeniden astıklarını da kaydetti.
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