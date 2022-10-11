Kız çocukları küresel tehdit altında
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Kız çocukları yalnız açlıkla yüzleşmiyor aynı zamanda her gün hayatta kalma mücadesi veriyor. Tüm dünyada 15-19 yaş grubundaki dört kız çocuğundan biri eğitimin dışında.
2022 yılı kız çocuklar için tehlikeli bir yıl oldu. Afganistan, İran, Pakistan, Suriye... Sırası uzun bir liste bu. Kız çocukları bu ülkelerde sadece açlıkla yüzleşmiyor aynı zamanda her gün hayatta kalma mücadesi veriyor.
Afganistan’da eğitim hakları ellerinden alınan kız çocuklar, akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya. Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban, kız çocukların ve genç kadınların eğitime erişimini baskı yoluyla engellemeye devam ediyor. Kâbil’in batısında geçen hafta kız çocukların ve genç kadınların bulunduğu eğitim merkezine yapılan saldırıda 50’den fazla kişinin öldürülmesi bu baskının sadece bir örneği.
İran, kız çocuklara yönellik şiddetin yıkıcı olduğu başka bir ülke. Polis gözetimi altından öldürülen Mahsa Amini için başlayan protestolarda, iki genç kızın daha öldürüldüğü bildirildi. 16 yaşındaki Sarina Esmailzadeh ve 17 yaşındaki Nika Shakarami’nin dövülerek öldürülmesi, basına yansımasıyla öğrendiğimiz sadece iki dehşet verici olay. Önceki gün 4. haftasına giren protestolarda özellikle kız çocuklar, güvenlik güçlerinin son hedefi haline geldi. Çeşitli kentlerde kız çocukların bulunduğu okullara baskınlar düzenlenerek öğrencilerin cep telefonları kontrol edildi.
KURTARILMAYAN KIZ ÇOCUKLAR
Suriye’de, Ağustos 2014’te Sincar’dan kaçırılan yüzlerce kız çocuğu ve kadın, terör örgütü IŞİD tarafından köleleştirilmeye devam ediyor. Uluslararası toplumun kurtarmaya çalışmadığı kız çocukların acılarının sonu ne yazık ki görünmüyor.
Pakistan’da her yıl yüzlerce Hindu ve Hıristiyan kız çocuğu kaçırılarak din değiştirmeye ve evlenmeye zorlanıyor. Genellikle 12 ila 14 yaşları arasında olan kız çocukların gelecekleri ellerinden çalınıyor.
Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere devletler tarafından düzenli olarak yapılan “kız çocukların korunmasının ve gelişiminin önünün açılmasının önemine” ilişkin açıklamalar ne yazıki ki anlamlı bir değişikliğe yol açmadı. Kız çocuklar 2022 yılında, hâlâ küresel anlamda tehdit altında.
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