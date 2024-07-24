EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından Nisan ayında gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ve puan bilgisi değerlendirme işlemlerinin ardından ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:38
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih kılavuzu 2024, adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda engelli personel alımı için gerçekleşecek olan yerleştirme işleminin başlamasıyla beraber 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi de 1-2 ay içerisinde başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.


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