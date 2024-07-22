KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:13

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:13

KPSS-2024/1 tercih sonuçları merak konusu oldu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar belirtilen süre içerisinde tercih başvurularını tamamlayacak. Peki, KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının en geç Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor.

KPSS OTURUMLARI 4 AĞUSTOS’TA DEVAM EDECEK

KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim Bİlimleri sınavları 14 Temmuz’da düzenlenirken KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları ise 20-21 Temmuz'da yapılacak. KPSS oturumları 4 Ağustos’ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

KPSS CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?

KPSS oturumlarında cevap anahtarına ilişkin bilgilendirmeler ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılıyor. “KPSS cevap anahtarı yayınlandı “ duyurusu ilk olarak sosyal medya hesabından paylaşılacak. Ardından adaylar katıldıkları oturumlara göre ayrı ayrı olarak KPSS cevap anahtarını görüntüleyebilecek.