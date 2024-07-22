KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM 2024/1 KPSS tercih sonuçları, tercih süreci sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2024/1 tercih sonuçları merak konusu oldu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar belirtilen süre içerisinde tercih başvurularını tamamlayacak. Peki, KPSS 2024/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuçlarının en geç Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor.
KPSS OTURUMLARI 4 AĞUSTOS’TA DEVAM EDECEK
KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim Bİlimleri sınavları 14 Temmuz’da düzenlenirken KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları ise 20-21 Temmuz'da yapılacak. KPSS oturumları 4 Ağustos’ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.
KPSS CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?
KPSS oturumlarında cevap anahtarına ilişkin bilgilendirmeler ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılıyor. “KPSS cevap anahtarı yayınlandı “ duyurusu ilk olarak sosyal medya hesabından paylaşılacak. Ardından adaylar katıldıkları oturumlara göre ayrı ayrı olarak KPSS cevap anahtarını görüntüleyebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret