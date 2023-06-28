KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-2023/1 tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS-2023/1 yani Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme takviminin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Yayınlanacak tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak olan ve kontenjanları öğrenecek olan adaylar tercihlerin ne zaman yapılacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-2023/1 tercihleri nereden, nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:43
KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-2023/1 tercihleri nereden, nasıl yapılır?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınacak. KPSS-2023/1 sınavına giren adaylar tercihlerini ne zaman yapabileceklerini merak ediyor. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

KPSS-2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.


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