KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-2023/1 tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:43

Güncelleme: 28.06.2023 - 15:43

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınacak. KPSS-2023/1 sınavına giren adaylar tercihlerini ne zaman yapabileceklerini merak ediyor. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

KPSS-2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.