KPSS 2024 soruları iptal mi edildi? KPSS 2024 hangi sorular iptal edildi? 2024 KPSS sorular neden iptal edildi?

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS Lisans oturumunda bazı soruları iptal ettiğini açıkladı. Peki, KPSS 2024 soruları iptal mi edildi? KPSS 2024 hangi sorular iptal edildi? 2024 KPSS sorular neden iptal edildi?

KPSS 2024 soruları iptal mi edildi? KPSS 2024 hangi sorular iptal edildi? 2024 KPSS sorular neden iptal edildi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:07

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda bazı soruların iptal edildiğini duyurdu. Peki, KPSS 2024 soruları iptal mi edildi? KPSS 2024 hangi sorular iptal edildi? 2024 KPSS sorular neden iptal edildi?

KPSS 2024 KAÇ SORU İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 4 soru iptal edildi.

KPSS 2024 HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ?

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldı.


Etiketler: #kpss #Soru kitapçığı #Soru #Kamu Personel Seçme Sınavı

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