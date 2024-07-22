Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak: Sayıştay yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman?
Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Kurumun, yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Peki, Sayıştay yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman?
25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos 2024 döneminde yapılabilecek. Geç başvuru günü 5 Eylül olarak belirlendi. Peki, Sayıştay yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman?
DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.
I. Oturum : 28 Aralık 2024 Cumartesi 10.15-12.15 / 14.45-16.45
II. Oturum : 29 Aralık 2024 Pazar 10.15-12.15 / 14.45-16.45
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