ÖSYM'nin zam yapmaması sınavları 'olumsuz' etkilermiş

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

ÖSYM’nin sınav ücretlerinden kâr etmediği ve giderleri karşılayamadığı için 2022 ve 2023’te Hazine yardımı aldığı aktarılan yazıda, “Türkiye genelindeki büyük bir organizasyonu sorunsuz yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı adaylardan topladığı sınav başvuru ücretleriyle sağlayan başkanlığımız, sınırlı kaynaklarla bu işi yürütmektedir. Sınav başvuru ücretlerinin daha düşük belirlenmesi, sınav güvenliği, görevli sayısı, soru oluşturma ve bilişim teknolojileri kapsamında kısıtlamayı gerektirecektir ki bu durum, sınavların güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir” denildi.

‘EĞİTİM ANAYASAL HAK’

Bu yanıtı değerlendiren Sarı, “Borç ve işsizlik kıskacındaki gençler bir de sınav ücretiyle cezalandırılıyor. ÖSYM, 2024’te yapılacak ilk YÖKDİL/1 sınavının giriş ücretini 490 TL olarak açıkladı. Yani yüzde 164 zam yaptı. YKS sınavının ücretlerine henüz zam gelmedi. Ama bu oranda zam yapalırsa en az 650 TL olur. Eğitim hakkı anayasal bir haktır. Sınav ücretleri kaldırılmalı. AKP iktidarının ‘her yükü vatandaşın sırtına yükleme anlayışı’ ÖSYM’ye de sirayet etmiş” dedi.