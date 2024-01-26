CHP'li Burhanettin Bulut'tan fahiş zamma tepki 'ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 26.01.2024 - 12:14

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) , altı ayda yaptığı sınavlardan yıllık gelirini yüzde 21.8 artırıp 1 milyar 257 milyon TL kazandı. Sınav ücretleri 2024 yılında yüzde 165 oranında zamlandı.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyla medya üzerinden tepki göstererek "ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu.

Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak!" dedi.





ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu.

Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine %165 zam yaptı.



YKS 2024’te 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak! — Burhanettin Bulut (@eczburhan) January 26, 2024

"YURTTAŞA KURUŞ VERIRKEN ELİNİZ TİTRİYOR"

ÖSYM sınav ücretlerine yapılan zamla ilgili bu bonkörlüğü emekliye, memura, işçiye zam yaparken de gösterseydiniz diyen CHP milletvekili Murat Emir "Yurttaşa kuruş verirken eliniz titriyor. Bu ülkenin gençlerinin üniversite haylini dahi elinden alıyor, milyonlarca öğrenciyi yarıştırıp milyarlarca lirayı cebinize indirmenin hesabını yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ÖSYM sınav ücretlerine %165 zam yaparken gösterdiğiniz bonkörlüğü emekliye, memura, işçiye zam yaparken de gösterseydiniz. Yurttaşa kuruş verirken eliniz titriyor.



Bu ülkenin gençlerinin üniversite haylini dahi elinden alıyor, milyonlarca öğrenciyi yarıştırıp milyarlarca lirayı… — Murat Emir (@muratemirchp) January 26, 2024



