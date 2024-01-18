ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:35
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone Ol google-news
Player Alanı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Ocak'ta tercihleri alınan 2023-DUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


ösym dus tercih sonuçları

İlgili Haberler

ÖSYM duyurdu: DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM duyurdu: DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı

YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı

En Çok Okunan Haberler