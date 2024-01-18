ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Ocak'ta tercihleri alınan 2023-DUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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