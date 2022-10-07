KPSS adayları dikkat... Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliği, KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

İHA
07 Ekim 2022 Cuma, 09:50
KPSS adayları dikkat... Bursa Valiliği duyurdu
Abone Ol google-news

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; 

"2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 9 Ekim 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


2022 KPSS valilik kpss Bursa Valiliği

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler