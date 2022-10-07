KPSS adayları dikkat... Bursa Valiliği duyurdu
Bursa Valiliği, KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 9 Ekim 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Basın Duyurusu (2022-75) pic.twitter.com/4fdG8tRCjZ— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) October 7, 2022
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