Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:25

Güncelleme: 15.09.2024 - 10:25

Ay Tutulması doğa olaylarını yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Göksel olayların en etkileyici olanlarından Ay Tutulması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Peki, Parçalı Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması etikleri neler? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılın ikinci Ay tutulması 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.