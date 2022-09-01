KPSS soruşturması ne aşamada? 'Çok fazla insana dokunacak, o yüzden gizli saklı yürütüyorlar'

01 Eylül 2022 Perşembe, 17:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan 20 sorunun Yediiklim Yayınevinin deneme sınavında şıkları bile değiştirilmeden birebir çıkması büyük tepki toplamıştı.

3 Ağustos’ta ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de çıkan karara göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmış, KPSS oturumları iptal edilmişti.

Gerçek Gündem'den Melisa Gülbaş'ın haberine göre, sınava girenler CİMER’e şikayet başvurusunda bulunurken KPSS’ye girenlerden Serkan A., sınavda çıkan soruların Yediiklim yayınlarının deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğunu söyledi:

“Benim tespit ettiğim tarih, coğrafya ve vatandaşlıktan 10 soru aynı” Oradaki bazı soruları sınavda şıkları bile değiştirilmeden karşımda görünce şoke oldum. İnsanlar bu sınavlara emek harcıyor, ter döküyor. Emeklerimize yazık. ÖSYM bir an önce açıklama yapmalı, sınav iptal edilmeli.”

ESKİDEN FETÖ VARDI, ŞİMDİ SORULARI KİM ÇALIYOR

FETÖ, 2002-2013 yılları arasında tam 11 yıl boyunca devlet kadrolarını sorularla çalarak 500 bin kişiyi devlete sokmuştu. Peki, FETÖ döneminde sorular nasıl çalınıyordu?

Soruların çalınması için oluşturulan sistemde merkez ÖSYM Başkanlığı Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı’ydı. Her sınavdan önce bir flaş belleğe alınan sorular matbaaya ulaştırılıp Türkiye’deki sınav merkez yerlerine dağıtılıyordu.

9 YILDA 260 BİNİN ÜZERİNDE MAĞDUR

Fethullahçılar, 9 yılda 8 farklı kategoride 12 sınavda soru çalarak sınava giren 260 binin üzerinde adayı mağdur etti, emeklerini çaldı. Kamu personeli sınavı, polis koleji, polis akademisi, komiser yardımcılığı sınavı, hâkim-savcı sınavları, kaymakam sınavları dâhil olmak üzere neredeyse tüm sınavların sorularını çalan örgüt, devlet kurumlarını ele geçirdi.

Hükümet, FETÖ’yü devletten temizlediklerini söylerken, sınavlarda soruların çalınması ise devam ediyor.

“BU SEFERKİ SORUŞTURMA ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR”

Merak edilen konu ise, sınava günler kala sorular binlerce soru arasından seçiliyor. Soru hazırlama aşamasında görev alanlar dışarıyla çıkamıyor, telefonla konuşamıyor ama sorular hala nasıl çalınıyor?

İddialar üzerine açılan KPSS soruşturmasının üzerinden bir ay geçti. Soruşturmanın ne aşamada olduğu, sorumluların tespit edilip edilmediği ise henüz bilinmiyor.

Gerçek Gündem’e konuşan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, 2010 yılından bu yana özellikle KPSS ve ÖSYM’nin yaptığı sınavlardaki soruların çalındığını söyleyerek, “Açılan soruşturmalarda ÖSYM Başkanı hariç hiç kimse görevden alınmadı ve bu seferki soruşturma çok yavaş ilerliyor” dedi.

“SORUŞTURMA ÇOK FAZLA İNSANA DOKUNACAK”

Soruşturmanın yavaş ilerlemesinin sebebini ÖSYM’nin içerisinde yapılanan gruplara bağlayan Taştan, bu soruşturmanın çok fazla insana dokunacağını ve o yüzden soruşturmayı kamuoyundan gizli saklı yürüttüklerini söyledi.

“YILLARDIR YAPILANMIŞ ŞEBEKE HALA GÖREV BAŞINDA”

Yıllardır yapılanmış şebekenin hala görev başında olduğunu belirten eğitim uzmanı Taştan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızın soruları birebir çalınmış, bu ortada. KPSS soruşturmasının başladığı günlerde yapılan açıklamalar da bunu gösterdi. Ancak ülkemizde hukuk sisteminde ciddi sıkıntılar var, daha önce de sorular çalınıyordu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir tutuklanmıştı. Demir, polislere verdiği ifadede, ‘Devlet büyüğümü aradım, sınavı iptal etmeyin dedi, o yüzden sınavı iptal etmedim’ demişti. Ali Demir suçlu ama tutuklu değil, şu an farklı bir görevde.”

“TÜM SINAVLARDA ŞAİBE VAR”

“Ancak hukuk sisteminin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz, birilerine yönelik operasyon yapıldığı zaman insanlar tutuklanıp gözaltına alınıyor ancak şu anki mevcut yönetimin himayesinde olan insanlar hata yaptığında yargı çok yavaş ilerliyor” diye konuşan Ali Taştan, ÖSYM’nin güvenilirliğini tamamen kaybettiğini ve yaptığı tüm sınavlarda şaibe olduğunu söyledi.

Durumun ÖSYM içerisinde yapılanmış yapıların tamamının temizlenirse düzeleceğini söyleten Taştan, “KPSS soruşturmasının çok yavaş ilerlemesinden anlıyoruz ki ÖSYM içindeki yapıların temizlenilemeyeceği yönünde algı var” dedi.