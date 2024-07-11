KPSS Lisans Sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri çıktı mı?
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. Peki, KPSS Lisans Sınavı ne zaman? KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri çıktı mı?
KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Sınav yerini sorgulamak isteyen adaylar elektronik ortamda sorgulama yapabilir. Peki, KPSS Lisans Sınavı ne zaman? KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri çıktı mı?
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz Pazar günü iki oturumda gerçekleşecek.
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.
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