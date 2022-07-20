KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS 2022/1 tercih sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS 2022/1 tercih dönemi 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:31
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news

6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış adaylar için tercih dönemi 7 Temmuz'da son bulmuştu. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.



kpss tercih tercih dönemi ösym
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler