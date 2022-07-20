KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS 2022/1 tercih sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS 2022/1 tercih dönemi 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış adaylar için tercih dönemi 7 Temmuz'da son bulmuştu. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandı.
KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
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