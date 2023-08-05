KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor? Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi süresi ne kadar, kaç soru var, konular neler?

Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:32

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:32

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da, 2. gün 30 Temmuz'da uygulandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor? Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi süresi ne kadar, kaç soru?

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

KİMLİĞİNİ KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ

2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.