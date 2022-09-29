KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ön lisans sınava giriş belgesi erişime açıldı mı?
ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS ön lisans sınavları için geri sayım başladı. KPSS ön lisans sınavına girecek adaylar sınav giriş yerlerini merakla bekliyor. KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ön lisans sınavı sınava giriş belgesi erişime açıldı mı?
2022 KPSS’deki yaklaşık 30 sorunun ve şıklarının, özel bir yayınevi tarafından daha önce yayımlandığı iddialarıyla başlayan tartışma üzerine KPSS sınavı iptal edilmiş, gelecek oturumlar da ertenmişti. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı da ertelenen sınavlar arasında yer alıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. KPSS ön lisanssınava giriş belgesi erişime açıldığında ÖSYM tarafından duyurulacak.
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Ön Lisans sanıvaı, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
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