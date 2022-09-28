e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuru ücreti ne kadar? e-YDS başvuruları hangi tarihler arasında?
e-YDS 2022/12 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. e-YDS başvuruları nereden yapılır? e-YDS başvuruları ne zamana kadar sürecek? e-YDS başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı için ÖSYM tarafından başvurular alınmaya başlandı.
E-YDS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA?
Sınava başvuru süreci, 28 Eylül – 03 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşicek.
E-YDS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
e-YDS 28 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden 14.00'ten itibaren yapabilecek.
E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS 2022 başvuru ücreti 360 TL.
E-YDS 2022/12 NE ZAMAN?
e-YDS 2022/12 İngilizce alanında, 12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
İlgili Haberler
- Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2022 Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir, burs ücreti ne zaman yatacak? İOKBS sonuç sorgulama...
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvurular başladı: 3 Ekim'e kadar sürecek
- Davutoğlu'nun zor 'Hocaefendi' sınavı: 'Hocaefendi demedim' dedi, videosu dinletildi
-
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- AKP'ye kalelerinden darbe!
- 5 isim için harekete geçildi