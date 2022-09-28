e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuru ücreti ne kadar? e-YDS başvuruları hangi tarihler arasında?

e-YDS 2022/12 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. e-YDS başvuruları nereden yapılır? e-YDS başvuruları ne zamana kadar sürecek? e-YDS başvuru ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:48
e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuru ücreti ne kadar? e-YDS başvuruları hangi tarihler arasında?
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e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı için ÖSYM tarafından başvurular alınmaya başlandı. 

E-YDS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Sınava başvuru süreci, 28 Eylül – 03 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşicek.

E-YDS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

e-YDS 28 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden 14.00'ten itibaren yapabilecek.

E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS 2022 başvuru ücreti 360 TL.

E-YDS 2022/12 NE ZAMAN?

e-YDS 2022/12 İngilizce alanında, 12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


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