KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuruları nasıl, nerden yapılır? KPSS önlisans başvuru ücreti...

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:59

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddiaları Türkiye gündeminde infial yaratırken , Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün sınav duyurularında KPSS ön lisans başvurularının erişime açıldığını duyurdu.

'KPSS ön lisans başvuruları' hakkında gereken tüm bilgileri Cumhuriyet okurları için derledik...



KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



ÖSYM'nin resmi internet sitesinde KPSS önlisans başvurularının başladığı duyuruldu. Bugün itibariyle açıklanan duyuruya göre, Sınava başvurular, 03-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları '2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi' (DHBT) başvuruları ise 07-17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?



2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL, NERDEN YAPILIR?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklanmıştı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir.

Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

