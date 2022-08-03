ÖABT açılımı nedir? ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT sınavına kimler girebilir? ÖABT sınavı kaç dakika?
2022 KPSS için soruların özel bir yayınevi tarafından deneme sınavıyla daha önce paylaşıldığı, hatta bazı sosyal medya sitelerinde soruların önceden satıldığı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Bu gelişmeler üzerine, öğretmen adaylarına ek olarak getirilen bir sınav olan ÖABT'ye girecek adaylar, merakla gelişmeleri takip ediyor. Peki, ÖABT açılımı nedir? ÖABT ne zaman? ÖABT sınavına kimler girebilir? ÖABT sınavı kaç dakika?
KPSS’de çok sayıda sorunun ve şıklarının, özel bir yayınevine ait deneme sınavlarıyla aynı olması, Türkiye'nin odağında. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasına sebep olan olayda KPSS'nin iptal olabileceği konuşuluyor. Hal böyle olunca öğretmen adaylarının gireceği 'ÖABT' sınavının detayları merak konusu oldu.
İşte, ÖABT sınavı ile ilgili merak edilenler...
ÖABT AÇILIMI NEDİR?
KPSS ÖABT; öğretmen kadrolarına atanmak isteyen eğitim fakülteleri ile fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylarının girdiği, lisans düzeyinde toplam 75 sorudan oluşan, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.
ÖABT'nin açılımı "Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi"dir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ilk kez 14 Temmuz 2013 Pazar günü yapılmıştır.
KPSS, ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav 10:15’te başlayacak. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT’ye katılacaklardır.
KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.
Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.
ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA?
ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır.
Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.
KPSS ÖABT SINAVI HANGİ BRANŞLARDA UYGULANMAKTADIR?
'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş aşağıda listelenmiştir.
- Türkçe
- İlköğretim Matematik
- Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
- Sosyal Bilgiler
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Coğrafya
- Matematik (Lise)
- Fizik
- Kimya
- Biyoloji
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Yabancı Dil (İngilizce)
- Rehber Öğretmen
- Sınıf Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
- Beden Eğitimi Öğretmenliği
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