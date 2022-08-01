Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklanıyor... 2022 öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:32

Öğretmen il dışı atama başvurularının sona ermesiyle başvuru yapanlar öğretmenler, sonuç tarihini beklemeye başladı. Görev yerlerini değiştirmek isteyen öğretmenler, öğretmen il dışı atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı atama, tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Saat konusunda ise henüz bir netlik yok. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.