EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:38
EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvuru süreci başladı. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek? 

EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başvuru yapacak adayların işlemleri, 21 Mayıs'a kadar sürecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.


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