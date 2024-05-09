Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:38

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvuru süreci başladı. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başvuru yapacak adayların işlemleri, 21 Mayıs'a kadar sürecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.