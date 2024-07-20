KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor? Lise KPSS başvuru nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvurularının ne zaman biteceği, lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor? Lise KPSS başvuru nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 11:14
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor? Lise KPSS başvuru nasıl yapılır?
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2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı. 2024 KPSS ortaöğretim başvurularının bitiş tarihi, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor? Lise KPSS başvuru nasıl yapılır?

LİSE KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 18 Temmuz'da başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.


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