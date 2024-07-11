KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı yaklaşırken gözler bir kez daha ortaöğretim oturumuna çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 21:23
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS başvurusu nasıl yapılır?
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2024 KPSS takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavına başvurular temmuz ayında alınacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


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