Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:42

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:42

Öğrenciler sırasıyla okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman, 15 tatil ne zaman, 2. ara tatil hangi ayda, seneye yaz tatili tarihi ne zaman başlıyor sorularını araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar ayın kaçında açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2024 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Yaz tatili 20 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak.