KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS puanıyla kaç yıl tercih yapılabilir?
ÖSYM tarafından 2024 KPSS sonuçları açıklandı. Sınava giren binlerce aday sınav sonucunun kaç yıl süreyle geçerli olduğunu araştırıyor. Peki, KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS puanıyla kaç yıl tercih yapılabilir?
KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Binlerce aday, sınav notunun geçerlilik tarihini araştırıyor. Peki, KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS puanıyla kaç yıl tercih yapılabilir?
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak, öğretmen adaylarının 2024 KPSS sınav sonuçları sadece 1 yıl süreyle kullanılabilir.
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