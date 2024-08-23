KPSS puan türleri: KPSS P1, P2, P3 puan türü ne demek? P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:32

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS geride kalan günlerde yapıldı. 2024 KPSS puanlarının da açıklanmasının ardından sınava giren yüzlerce aday, puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS P1, P2, P3 puan türü ne demek? P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P1 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 70'i, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 30'u baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

KPSS P1 PUAN TÜRÜYLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde:

BİST Uzman Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı İller Bankası Uzman Yardımcısı Bakanlıkların mühendislik kadroları Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P2 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 60'ı, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 40'ı baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

KPSS P2 PUAN TÜRÜYLE HANGi KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis), Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDiR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P3 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 50'si, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 50'si baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

KPSS P3 PUAN TÜRÜYLE HANGi KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde: