Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:15

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:15

1 milyon 470 bin 487 kişinin başvurduğu KPSS lisans oturumları 14 Temmuz Pazar günü itibariyle başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer alacak. Peki, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?

2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.