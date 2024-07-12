KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 oturumları yaklaşırken görevli ücretleri bir kez daha gündeme geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Peki, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?
1 milyon 470 bin 487 kişinin başvurduğu KPSS lisans oturumları 14 Temmuz Pazar günü itibariyle başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevli yer alacak. Peki, KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?
2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
- Salon Başkanı: 1.057 TL
- Gözetmen: 1.025 TL
- Yedek Gözetmen: 769 TL
- Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
- Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
- Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
- Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
- E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
- E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
- E-Sınav Gözetmen: 769 TL
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