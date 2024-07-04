KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı mı? Sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:10

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:10

Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan KPSS lisans sınavına katılacak olan yurttaşlar sınava giriş belgeleri ve sınav yerlerine nasıl ulaşacağını araştırıyor. Mayıs ayında başvuruları tamamlanan lisans sınavına katılacak olan adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgeleri yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı:

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS LİSAN SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.



KPSS İÇİN KAÇ BELGE GEREKLİ?

Adayların, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi edinmesi gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

KPSS LİSAS SINAVI SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.