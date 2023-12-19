Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:09

MEB tarafından ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarının yurt genelinde ortak sınav olarak yapılacağı açıklanmıştı. Öğrenciler sınav tarihlerini ve konularını araştırmaya başladı. Peki, Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 1. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortak sınav konuları ne? Ortak sınavlar kaç soru olacak?

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

ORTAK SINAV KONULARI NE, SORUSU SAYISI KAÇ?

Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.

MEB ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.

Ayrıca örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.