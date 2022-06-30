KPSS tercihleri başladı! KPSS tercihleri nereden yapılır? KPSS tercih tarihleri ne zamana kadar sürecek?

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) tercihleri erişime açıldı. KPSS-2022/1 tercih tarihleri ne zaman? KPSS-2022/1 tercihleri nereden yapılır?

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 11:47
KPSS tercihleri başladı! KPSS tercihleri nereden yapılır? KPSS tercih tarihleri ne zamana kadar sürecek?
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6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış adaylar için tercih dönemi başladı.

KPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

KPSS-2022/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS aday şifresi ile gerçekleştirilecek.  2022 KPSS tercihleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden yapılacak.

KPSS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Adaylar tercihlerini 30 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında  gerçekleştirebilecek. KPSS-2022/1 tercihleri 7 Temmuz 2022 günü, saat 23.59’da sona erecek.


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